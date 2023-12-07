الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو التحالف الوطني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد اصطفاف كل المصريين خلف الدولة

المهندس علي جبر
المهندس علي جبر

أكد المهندس علي جبر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ثقته في أن المصريين سيسطرون أمام العالم أجمع مشهد رائع يعكس الاصطفاف الوطني لكل أطياف النسيج المصري خلال أيام التصويت بالداخل 10و11و12 ديسمبر، والذي سيبرهن على وعيهم وتماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة، وأن الجميع على قلب رجل واحد، لمواصلة تحقيق الإنجازات القومية، واستمرار التنمية على أرض الوطن، وحتى يكون ذلك الاستحقاق الانتخابي دليلًا دامغًا على قوة ومتانة البناء المصري وصلابته.

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"الباز": مصريو الخارج أحرجوا أصحاب الغرض والمرض بالنزول فى الانتخابات الرئاسية

صوتك أمانة

ووجّه «جبر»، نداء للشعب المصري، بقوله «صوتك أمانة ومسئولية.. انزل شارك لأجل مصر ومستقبلها»، مشددًا على أهمية قيام كل مواطن بدوره في حث وتشجيع محيطه الاجتماعي على المشاركة وانتخاب رئيس مصر القادم، بكل حرية وشفافية، خاصة وأننا في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة، ووضع الوطن في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير كل التسهيلات الممكنة لكل فئات الشعب المصري للمشاركة وممارسة حقهم الدستوري، وتوافر الضمانات لإدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم.

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جمال أبوالفتوح: الإقبال على المشاركة فى الانتخابات سيعكس إصرار الشعب على استمرار معركة البناء

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق مهم تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة الراهنة وسط ما يحيط بها من تحديات وظروف إقليمية صعبة.

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الإنتخابات المصرية

مشروعات تنموية

وشدد «جبر»، أنه استطاع خوض معركة البقاء والبناء بجدارة وخلفه اصطفاف الشعب على أرض الواقع طوال الفترات الماضية، وعمل على ضخ مشروعات تنموية تحقق جودة أعلى للمواطن المصري وتجلى في الإنفاق على الصحة تحديدا الذي كان في عام 2014 مبلغ 42 مليار جنيه، أما في عام 2023 مبلغ 222 مليار جنيه، وتدشين أكثر من 14 مبادرة صحية لتحقيق رعاية أفضل للمصريين وغيرها من الإنجازات التي تؤكد دوما على انحيازه الدائم للمواطن أولًا.

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