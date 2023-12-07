تقرير: مانشستر يونايتد يعرض كاسميرو وسانشو وفاران للبيع

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 من لاعبي الفريق على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إندبندنت الانجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لسماع عروض لبيع 3 من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الصحيفة أن البرازيلي كاسميرو، والفرنسي رافائيل فاران، والانجليزي جادون سانشو، متاحين للانتقالات المقبلة، وعلى الرغم من ذلك فإن النادي منفتح على بيع أي لاعب آخر من قائمة الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتقاد السائد داخل إدارة مانشستر يونايتد هو أن تين هاج ما زال يتعامل مع بقايا أخطاء أسلافه من المديرين الفنيين، وأن الحاجة إلى رحيل اللاعبين كانت طويلة الأمد، ولكن هذا لا يعني أن اللاعبين المطروحين للبيع يجب أن يكون لديهم مشاكل مع تين هاج والكثير من التغييرات ستحدث لإجراء التعديل، ومن بين هؤلاء كاسميرو والذي كان يعد اكتشافًا في الموسم الماضي ولكنه يقدم شخصية لاعب وسط ملعب غير التي يريدها المدير الفني.

إدارة مانشستر يونايتد لا تنوي التحرك لضم لاعبين جدد قبل إتمام عملية بيع اللاعبين، ولكنها وضعت على رأس قائمتها للانتقالات الصيفية الفرنسي جان كلير توديبو، لاعب وسط ملعب فريق نيس الفرنسي.