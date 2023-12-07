الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع "ديلر الحشيش" في كرداسة

جريدة الدستور

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، اليوم الخميس، لاتجاره في مخدر الحشيش في كرداسة.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

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تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ديلر الحشيش كرداسة مخدر الحشيش النيابة العامة

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