الأخوة في تجارة الكيف.. ضبط شاب وشقيقه بحوزتهما ربع طن "حشيش" بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية، من ضبط شاب وشقيقه يقيمان بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حال تواجدهما أمام قرية البقلية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما 250 كيلو من مخدر "الحشيش" داخل سيارة نقل.

البداية كانت بورود معلومات للعقيد عمر عبد المتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام شقيقان يقيمان بمحافظة الإسماعيلية بالتردد على قرية البقلية مركز المنصورة وترويج المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تشكلت حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا ضمت العقيد محمد عزام السباعي، والرائدان محمد سنجاب وأحمد بدوي، المفتشين بالإدارة، وضبط كلا من "ايمن غريب عبدالله محمد "، 40 عاما، عاطل،وشقيقه"محمد"،38 عاما، عاطل ويقيمان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.



وعثر بحوزة العاطلين على 250 طربة من مخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرامًا، داخل السيارة رقم (ر ع ج 4732) نقل ملك المتهم الأول وهاتفي محمول ومبلغ مالي، حال تواجدهم أمام قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة.

وبمواجهة المتهمينن اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لسهولة التنقل وترويج المواد المخدرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.