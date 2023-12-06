الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1809 مرضى ضمن قافلة علاجية في "كفر المحمدية" بالدقهلية

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء، في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وجرى خلال الحملة، توقيع الكشف على 1809 مرضى. وضمت  11 عيادة   منهم 6 متنقلة ( 2باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة- جراحة  )  والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.


وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 281، أطفال،375،جراحة 138،جلدية 248،أسنان 78،رمد 151، أنف وأذن 173، عظام 221،نسا وتنظيم اسره 144


كما تم إجراء عدد 277 تحليلًا مختلفًا  للمرضى، 116حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 158 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 27حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 11 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، و 145 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جانب من القافله
جانب من القافله
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية تنظيم قافلة طبية

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