الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة البحيرة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

محافظة البحيرة من
محافظة البحيرة من الحدث

عقد اليوم المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع خاص بمديري الإدارات الفنية على مستوى مديرية الزراعة بالبحيرة، لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الأحد المقبل، بحضور المهندس علاء مبروك، رئيس جهاز تحسين الأراضي بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس أحمد فهمي، مدير عام إدارة فحص واعتماد التقاوي بالبحيرة، والمهندس محمد عبد السلام تركي، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة،  بقاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة بالبحيرة.

غرفة العمليات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة

 وكان قد أصدر المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة، القرار رقم (632) بتشكيل غرفة العمليات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كلا من المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد عبد السلام تركى مدير عام التعاون الزراعى، والمهندس عوض عبد الحميد موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، والمهندس احمد منازع سليمان المسئول الإعلامي ومدير مكتب المدير العام، والمحاسب عادل محمد عبد السلام حجازى مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندس محمد عبد المنعم فايد مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، على ان تكون مهمتها متابعة العملية الانتخابية، والمرور على المقرات التابعة لمديرية الزراعة، والتنسيق مع الجهات المعنية كما تقرر إنشاء غرفة عمليات مماثلة بجميع الإدارات الزراعية وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

جهاز تحسين الأراضي على مستوى المحافظ
 

واستعرض المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة، أعداد العاملين بقطاع الزراعة بالبحيرة بالإدارات الزراعية، وإدارات التعاون الزراعى، والإدارات الفنية بالمديرية، ورؤساء الأقسام بالمراكز ومديرى الجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعيين بكافة تخصصاتهم، والعاملين بجهاز تحسين الاراضى على مستوى المحافظة، وإدارة فحص واعتماد التقاوى، بالإضافة الى عدد الجمعيات الزراعية المحلية بالبحيرة، والتى يصل عددها إلى 404 جمعية وكل جمعية زراعية لها مجلس إدارة بالإضافة إلى 14 مشتركة و1 مركزية ونوعية 22 جمعية و6 نوعيات على مستوى المحافظة بإجمالي 447، وبذلك يكون عدد مجالس إدارات المشتركات كبير جدا، بالإضافة إلى 138 جمعيات إصلاح و12 مشتركة و1 مركزية بإجمالي 151 جمعيات الإصلاح الزراعي ومجالس الإدارات، بالإضافة إلى جمعيات الهيئات وعددهم 23 جمعية، و50 جمعية بالنوبارية و1 مركزية، ويكون عدد الجمعيات بالبحيرة 672 جمعية، ومن هذا المنطلق أصبح لزاما علينا جميعا بما نملكه كزراعيين خاصة وأن عدد الزراعيين بأسرهم فى المحافظة يتعدى نسبة الـ65%، لذلك تم عمل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الزراعية على أن يتم استخراج الأصوات الانتخابية من خلال هذه الغرفة بالإضافة الى تذليل أية عقبات أمام الناخبين وهذه الغرفة ستكون على تواصل دائم بكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية مع متابعة تصويت جميع الزملاء كل فى لجنته.

الانتخابات الرئاسية محافظة البحيرة زراعة البحيرة صوتك لمصر الدلنجات

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