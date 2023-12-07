عاجل.. تفاصيل عرض ضمك السعودى للتعاقد مع محمد الشناوى

رفض محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول بنادي الأهلي، غلق الباب أمام المفاوضات مع إدارة ضمك السعودي، لضمه لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد مصدر أن الشناوي طلب من إدارة الفريق السعودي التفاوض مع إدارة نادي الأهلي للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأشار إلى أن فريق ضمك السعودي الذي يلعب له طارق حامد نجم منتخب مصر والزمالك السابق، في مفاوضات قوية مع محمد الشناوي للتعاقد معه لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأضاف أن الفريق السعودي عرض على الحارس الدولي 3 ملايين و500 ألف دولار في مدة التعاقد، بخلاف ما سيحصل عليه مسئولو الأهلي في حالة الموافقة على العرض السعودي.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد واصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، في إطار التحضير المناسب للمباراة.

وشارك محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تدريبات الكرة، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واستهل الفريق الأول بنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.