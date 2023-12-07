الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية بسوهاج تستقبل زيارة مدرسية

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج

نظمت  مديرية أمن سوهاج  زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية، لاطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية. 

 ومن جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما فى مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

مديرية أمن سوهاج الحماية المدنية مواجهة الحرائق السيولة المرورية

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