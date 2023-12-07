"جزار الغربية" يُنهى حياة سائق لسرقته.. والأمن يضبط المتهم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، من كشف لغز العثور على جثة سائق في الغربية.

وكان مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز كفرالشيخ، بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة جزار له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه باستدراج المجني عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة، وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وتخلص من جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور واستولى على المركبة.

وأضاف أنه استعان بسائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية، تم ضبطه للتوسط في بيع المركبة لعميل "سيئ النية" (سائق حفار)، تم ضبطه.

وأشار إلى أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه. وبمواجهة المتهمين سالفي الذكر أيدا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.