ضبط عنصر إجرامى بحوزته هيروين وسلاح أبيض بالمرج

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عنصر إجرامي بحوزته كيلو وربع هيروين وسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.