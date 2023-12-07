"عام العنقاء".. محمد ذهني يُناقش روايته بمختبر سرديات مكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء 12 من ديسمبر 2023، الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ندوة لمناقشة رواية "عام العنقاء" للكاتب محمد ذهني.



الرواية يناقشها النقاد شيرين هنائي ومحمود عبد العال ومصطفى جوهر. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن محمد ذهني: قاص وروائي مصري صدر له ثلاث مجموعات قصصية هي: النبوءة وصلاة الوحوش وباعث الموتى. وثلاث روايات هي: سفر الخروج وسفر الغرباء وعام العنقاء. حصل على عدد من الجوائز منها: المركز الأول مسابقة القصة القصيرة لنادي القصة المصري 2006- المركز الثاني في مسابقة كتاب اليوم الثانية 2010 عن مجموعة "صلاة الوحوش"- المركز الثالث في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة للمواهب الأدبية- دورة إبراهيم أصلان 2012 - عن رواية "سفر الغرباء".



النقاد:

شيرين هنائي: روائية ومترجمة ومدربة كتابة إبداعية، تكتب السيناريو وإخراج الرسوم المتحركة. حاصلة على: بكالريوس الفنون الجميلة- قسم الرسوم المتحركة- جامعة حلوان- بكالريوس الآداب والعلوم الإنسانية- قسم علم الإنسان (أنثروبولوجي)- جامعة برشلونة- شهادة معتمدة من مركز جوزيف بانس راين- قسم الباراسيكولوجي جامعة دوك- شهادة مدرب كتابة إبداعية معتمد من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب- الولايات المتحدة. من أعمالها الروائية: نيكروفيليا- صندوق الدمى- طغراء- ذئاب يلوستون- أسفار النهايات- ملاعيب الظل- صدأ- سيرة القبطية. سلسلة روايات "لاشين". من ترجماتها: ترنيمة عيد الميلاد- لطالما عشنا في حصن- أشباح هيل هاوس- طفل روزماري- جوتشي- عقول مرتابة-الظلام عند أطراف المدينة- لا شيء سوى الظلام-خمسون عامًا محققًا-قضية ضد الشيطان- أرض سالم-أرق-بأقصى سرعة-نوسفراتو. من أعمالها في مسلسلات الرسوم المتحركة:قصص القرآن- سنوحي-توتة وشيكو-فيزيكو- حارة أم دنيا- سلسلة (هكذا كان النبي)- الخطة-أصيل ورسيل- روق يا مرزوق.

محمود عبد العال: روائي ومؤلف ومخرج مسرحي. حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة الإسكندرية. صدر له روايات: حيرام بن ساعير- قصة لم ترو بعد- في حضرة الكونت. ونوفيلا" العارف بالله " ومجموعة قصصية "طوارق الليل" ومسرحية رسالة من الماضى.

مصطفى جوهر: شاعر وناقد ومترجم. حاصل على ليسانس الآداب والتربية – قسم اللغة الإنجليزية. حصل على جائزة الشاعر عبد الستار سليم للشعر والنقد عن ديوانه "طار الحمام" أشعار بالعامية المصرية. نُشرت له قصائد ودراسات وترجمات عديدة فى عدد من الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية الأدبية المتخصصة مثل (الشعر – أخبار الأدب – الثقافة الجديدة – نزوى – العربى الكويتية – الهلال – الدوحة – السينمائي). حاصل على عدد من جوائز الإبداع المصرى فى مجال الشعر: المركز الأول فى مجال القصيدة العامية المفردة – المسابقة المركزية الكبرى للهيئة العامة لقصور الثقافة – 2000. المركز الثانى فى مجال ديوان شعر العامية – المسابقة المركزية الكبرى للهيئة العامة لقصور الثقافة – 2003. المركز الثانى فى مجال ديوان شعر العامية – المسابقة المركزية الكبرى للهيئة العامة لقصور الثقافة – 2007. صدر له: "القطرة الأولى من الصبح " نصوص. أشعار بالعامية المصرية: " قعدة مونتاج " "ماعادتش بتجيلك" "كإنه شايف نهايتُه" "ألبوم صور" "عادي جدًا" "شِبَّاكين عَ المَنْوَر" "طار الحمام" " فيونكة حمرا". إضافة إلى "صبح يشبه قهوتي". مجموعة قصصية. و"مقاربات البنية الزمكانية دراسة نقدية في رواية الطواف". و"أجنحة في الملكوت قراءت سينمائية".



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