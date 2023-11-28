الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. مختبر السرديات يناقش جماليات السرد النسائي يالرواية المصرية

مختبر السرديات
مختبر السرديات

يناقش مختبر السرديات بالدار بالبيضاء "جماليات السرد النسائي في الرواية المصرية " وذلك عبر اعمال روائية لعشر كاتبات مصريات هن: ميرال الطحاوي، هالة البدري، نورا ناجي، سهير المصادفة، منى العساسي، دينا محمد عبد السلام، غادة العبسي، نهلة كرم، منصورة عز الدين، ومريم عبد العزيز. وذلك في التاسعة والنصف صباحا  بمقر مختبر السرديات بالدار البيضاء بكلية الأداب بنمسيك.

يناقش هذه الأعمال عددا من الباحثون والباحثات من مختبرات ومجموعات بحث تنتسب لكليات وجامعات مغربية مختلفة، مثل: كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس بالرباط، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال خريبكة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء.

ويشارك فيها كل من "محمد أعزيز، سعاد مسكين، مريم دمنوتي، بشرى قانيت، لطيفة هدان، سلمى براهمة، سارة الأحمر، ابتسام الهاشمي، مريم السعيدي، وغزلان عتقاوي، وتدير الجلسات مريم ودي، عائشة المعطي، عبد الإله مرتبط.

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"تميمة العاشقات" على طاولة مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية.. الليلة

جماليات السرد النسائي في الرواية المصرية اعمال روائية لعشر كاتبات مصريات نورا ناجي منى العساسي غادة العبسي مختبر السرديات بالدار بالبيضاء

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