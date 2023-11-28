الخميس.. مختبر السرديات يناقش جماليات السرد النسائي يالرواية المصرية

يناقش مختبر السرديات بالدار بالبيضاء "جماليات السرد النسائي في الرواية المصرية " وذلك عبر اعمال روائية لعشر كاتبات مصريات هن: ميرال الطحاوي، هالة البدري، نورا ناجي، سهير المصادفة، منى العساسي، دينا محمد عبد السلام، غادة العبسي، نهلة كرم، منصورة عز الدين، ومريم عبد العزيز. وذلك في التاسعة والنصف صباحا بمقر مختبر السرديات بالدار البيضاء بكلية الأداب بنمسيك.

يناقش هذه الأعمال عددا من الباحثون والباحثات من مختبرات ومجموعات بحث تنتسب لكليات وجامعات مغربية مختلفة، مثل: كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس بالرباط، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال خريبكة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء.

ويشارك فيها كل من "محمد أعزيز، سعاد مسكين، مريم دمنوتي، بشرى قانيت، لطيفة هدان، سلمى براهمة، سارة الأحمر، ابتسام الهاشمي، مريم السعيدي، وغزلان عتقاوي، وتدير الجلسات مريم ودي، عائشة المعطي، عبد الإله مرتبط.