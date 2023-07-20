الروائية ميرال الطحاوى تتعاقد على إصدار عمل جديد قريبًا

أعلنت دار المحرر للنشر والتوزيع، عن تعاقدها مع الكاتبة والروائية الدكتورة ميرال الطحاوي، لإصدار عمل جديد، قريبًا، ووصفت دار النشر أنه "مسك ختام هذا الأسبوع إعلان التعاقد مع الكاتبة ميرال الطحاوي".

تعاقد جديد مع الكاتبة ميرال الطحاوي

وعن تفاصيل هذا التعاقد، قالت دار النشر: رحلة طويلة خاضتها ميرال في حياتها وكتاباتها من قلب البادية إلى بروكلين هايتس، لتغزل لنا أعمالًا فارقة في الأدب العربي، فسعينا وراء هذه الرحلة لنطرق عالم ميرال الطحاوي المختلف والمدهش هادئ النبرة محترق المشاعر والمتميز لغة وسردًا وجمالًا.

وأضافت: ولِجنا لهذا العالم نرمق على استحياء ذلك الخباء محاولين الولوج إلى أسراره تحت السماء الزرقاء، ثم انطلقنا في البراري من هول ما رأينا من جمال، فدعونا فقط ندق نقرات وطبول الفرح بهذا التعاون المدهش.. ونترك لكم الخيال لما سيأتي.

عن ميرال الطحاوي

هي كاتبة روائية وأكاديمية مصرية، تعمل أستاذًا للأدب العربي بكلية اللغات العالمية والترجمة بجامعة آريزونا الأمريكية، ومن أشهر رواياتها: "الخباء" التي حازت لقب "واحدة من أفضل روايات القرن" طبقًا لمركز أبوظبي للغة العربية، كما حازت جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب كأفضل رواية لعام ١٩٩٦.

وروايتها "الباذنجانة الزرقاء" التي حازت جائزة الدولة التشجيعية في الرواية سنة ٢٠٠٢، و"نقرات الظباء" التي حازت أيضًا جائزة أفضل رواية صدرت خلال العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٠٤، و"بروكلين هايتس" وقد ترشَّحتْ للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية سنة ٢٠١١، كما حازت جائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٢٠١١.

جوائز وتكريمات

وروايتها "أيام الشمس المشرقة" التي نافست على جائزة البوكر الدولية لعام ٢٠٢٢، كما لها مجموعة قصصية واحدة هي "ريم البراري المستحيلة" وصدرت الطبعة الأولى منها عام 1995.

وطُبعت روايتها عدة مرات في مصر وبيروت، وتُرجمتْ إلى أكثر من عشرين لغة أجنبية حول العالم، ومن أعمالها الأكاديمية : "مُحرَّمات قبيلية: الجماليات الفنية في رواية الصحراء العربية"، و"امرأة الأرق: دراسة في كتابة المرأة"، و"الأنثى المقدسة.. أساطير المرأة في الصحراء"، و"بنت شيخ العُربان" والذي وصل للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد ٢٠٢٠، و"بعيدة برقة على المرسال، أشعار الحب عند نساء البدو"، ووصل أيضًا للقائمة القصيرة لجائزة زايد للكتاب ٢٠٢١.