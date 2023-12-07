الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد التلويح بها.. تفاصيل المادة 99 من الميثاق الأممى التى لجأ إليها "جوتيريش"

غزة
غزة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، عقب استناد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إليها، في خطوة نادرة لتسريع تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة.

تسريع تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة

 استند الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، في خطوة نادرة لتسريع تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، وتأتي هذه المادة، التي لم تستخدم منذ عقود، بعد الفشل المتكرر في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا في إصدار قرار يدعو إلى هدنة فورية.

txt

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة‎

تفاصيل المادة 99

تنص المادة 99  على أنه "للأمين العام أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال.

وتصف الوثائق الرسمية للأمم المتحدة المادة 99 بأنها ذات وظيفة وقائية، وهي زيادة الوعي على المستوى الدولي بأن الأزمة الحادة بالفعل قد تتفاقم.

ويحث استحضار "جوتيريش" للمادة 99 الدول على إعادة التركيز على وقف دائم للأعمال العدائية، لكن استخدام المادة نادر، وهو الأمر الذي أثار منتقدي الأمم المتحدة.

ويشير البعض إلى الفشل في تفعيل المادة 99 مع انهيار الوضع الأمني في رواندا قبل الإبادة الجماعية هناك عام 1994، والتي حدثت على الرغم من تحذير الخبراء من إمكانية حدوثها.

txt

محلل في فورين بوليسي يوضّح موقف أمريكا وإسرائيل من "اليوم التالي" في غزة

الكونغو أول محطة لاستخدام المادة 99

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة الشهير داغ همرشولد المادة بعبارات مماثلة، واصفا إياها بأنها "أكثر أهمية من أي مادة أخرى".

وقد استخدمها همرشولد لأول مرة في عام 1960 ردًا على العنف المتصاعد في الكونغو، وساعد استدعاءها في تمهيد الطريق لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 20 ألف جندي، والتي كافحت للحفاظ على النظام بعد أن انجرفت البلاد إلى الحرب الباردة،  كما غاب تدخل الأمم المتحدة عن أسوأ فترة عنف في تاريخ الكونغو، خلال سلسلة من الحروب في التسعينيات يعتقد أنها أسفرت عن مقتل نحو خمسة ملايين شخص.

وتم تفعيل المادة 99 من قبل الأمين العام خافيير بيريز دي كويلار قرب نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1989، وهو صراع معقد للغاية أدى إلى مقتل حوالي 150 ألف شخص، وتضمن غزوًا إسرائيليًا واحتلالًا لجنوب لبنان، فضلًا عن القتال بين الطرفين. 

وقال بيريز دي كويلار إنه استخدم هذه المادة "من أجل المساهمة في حل سلمي للأزمة اللبنانية"، ومن شبه المؤكد أن بعثة تقصي الحقائق الناتجة عن ذلك إلى لبنان ساعدت في دعم اتفاق السلام اللاحق، اتفاق الطائف.

txt

"الأونروا": القصف الإسرائيلى جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال

رسالة الأمين العام إلى مجلس الأمن

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة  إلى رئيس مجلس الأمن، خوسيه خافيير دي لا جاسكا لوبيز دومينغيز، أدان فيها "أكثر من ثمانية أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل تسببت في معاناة إنسانية مروعة ودمار مادي وصدمة جماعية في جميع أنحاء إسرائيل والفلسطينيين المحتلين". 

ثم انتقل بعد ذلك إلى إدانة الهجوم "الوحشي" الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، قبل أن يشرح كيف انهارت المرافق الصحية في غزة وأن أكثر من 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قد شُردوا.

المادة 99 أهداف ميثاق الأمم المتحدة ميثاق الامم المتحدة العنف الكونغو لبنان أنطونيو جوتيرتش

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

على مدار 20 يومًا.. اتصالات "لا تتوقف" بين الرئيس السيسى وقادة العالم لبحث الأوضاع فى غزة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى