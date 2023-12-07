محافظ بورسعيد: المحافظة جاهزة لفعاليات الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتهاء كافة الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية، ورفع كفاءة محيط المدارس التي تشهد ماراثون العملية الانتخابية الرئاسية 2024، استعدادا للعُرس الانتخابي الذي من المقرر عقده فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، والتي تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر، وذلك لتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.

ضرورة المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية

وناشد محافظ بورسعيد كافة المواطنين ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، والتي تعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مشيرا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيس للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

وكان المحافظ قد أعلن عن أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد، والبالغ عددهم حوالى 533533 ناخبا، موزعون على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

جولة موسعة لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية النهائية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الموسعة لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية النهائية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10- 12 ديسمبر الجارى، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر مندور مدير المنطقة الأزهرية، ورؤساء الأحياء، ومديرو المدارس التي سوف تشهد الانتخابات.

وخلال جولته، تفقد اللواء عادل الغضبان اللجان الانتخابية داخل مدارس ( فاطمة الزهراء الإعدادية- حامد الألفي الابتدائية المعتمدة- جمال عبدالناصر الإعدادية بنات- الشهيد إبراهيم علي محمد الثانوية الفنية التجارية المعتمدة- السادات الثانوية الفنية التجارية المتقدمة- معهد سالم عبدالهادي بنات الأزهري- معهد فتيات بورسعيد الثانوي- مدرسة اللواء سماح قنديل (التيمورية)- مدرسة الفرما- مدرسة التنيس الابتدائية.

تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين فى عملية الاقتراع

أكد محافظ بورسعيد تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، مشددا على توفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذا للمواطنين خلال الاقتراع.

وشدد على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وعمل مظلات ومبردات مياه، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى.

كما شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الرشغالات فى محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية، مضيفًا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجستي، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

اللواء عادل الغضبان