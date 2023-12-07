وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. الشروط المطلوبة وموعد التقديم

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة جامعة الأزهر لشغل وظيفة استاذ مساعد بكلا من كلية طب بنات دمياط الجديدة، كلية الطب بنات أسيوط، كلية الصيدلة بنات القاهرة.

تخصصات الوظائف الشاغرة

تشمل الوظائف الشاغرة التخصصات الآتية: الجراحة العام، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، جراحة التجميل والحروق، جراحة الأوعية الدموية، جراحة المسالك البولية، الأمراض الباطنة، الأمراض الصدرية، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، طب الأطفال، طب وجراحة العيون، أمراض الجهاز الهضمى والأمراض المعدية، الأنف والاذن والحنجرة، طب المخ والأعصاب، الأمراض النفسية، الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة، التخدير والعناية المركزى، الأشعة التشخيصية، الروماتيزم والتأهيل، الباثولوجيا الاكلينيكية.

شروط شغل الوظائف الشاغرة

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون حاصلًا على الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مدة تؤهله لشغل الوظيفة المعلن عنها وأن يكون حاصلًا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية معترف بها أو معهد عالى من طبقتها يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعترف بها، ألا يزيد سن المتقدم عن خمسون عامًا عند التقدم للإعلان، واستيفاء الشروط الواردة من قانون 103 لسنة 1961.

طريقة تقديم الطلبات

يبدأ التقديم اعتبارًا من 4 حتى 19 ديسمبر الجاري، وتقدم الطلبات باسم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث موضحًا بها الدرجة والتخصص والكلية المراد التقدم لها مرفق ما يلي: أصل الشهادات العلمية الحاصل عليها، نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراة، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، صحيفة الحالة الجنائية، صورة شهادة الميلاد، عدد 7 نسخ ورقية من الأبحاث للمتقدم لوظيفة أستاذ مساعد، عدد 4 صور شخصية.