بالأرقام.. الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بأسوان

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل في مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.

وقال اللواء أشرف عطية، إن هناك متابعة ميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية لضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة للبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية والإجتماعية للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه من بين المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم.

وأكد على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالي من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من 1165 مشروعًا حتى الآن، ويتم تشغيلهم تدريجيًا ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين من أبناء المحافظة ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى كاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن جهته؛ أشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية سرعة التنسيق والتعاون بين المحافظة وجميع الجهات المنفذة للمشروعات لإزالة أي معوقات أو تحديات للإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والمساهمة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي إحداث نقلة نوعية في حياتهم.

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن نسبة تنفيذ المشروعات المستهدفة بلغت حوالى 45 %، مشددًا على توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية، والتزام كافة الجهات بنهوها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة المثلى من الإعتمادات المخصصة.