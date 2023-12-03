وزير التنمية المحلية يكشف عدد الشكاوى التي استقبلتها "صوتك مسموع" خلال نوفمبر

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع، تلقت خلال شهر نوفمبر 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عدد 12.6 ألف رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 1469 شكوى تم حل 1152 شكوى منها بنسبة 78،4% وجارى حل 317 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3675 رسالة من المواطنين تضمنت 318 شكاوى تم حل 276 شكوى منها بنسبة 86،8 % وجار حل 42 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 88 ألفا و208 متابع، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 17 رسالة تضمنت 5 شكاوى تم حل 4 شكاوى منها، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 449 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وتم توجيهها للجهات المختصة، مشيرًا الى أن تعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بالمبادرة ساهمت في زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التي تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها وسرعة حسمها

ووجه اللواء هشام آمنة، خلال تقرير تلقاه اليوم، فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الادارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

والجدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة،وهي رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريدالإلكتروني [email protected].