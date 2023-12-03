الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يكشف عدد الشكاوى التي استقبلتها "صوتك مسموع" خلال نوفمبر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع، تلقت خلال شهر نوفمبر 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عدد 12.6 ألف رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 1469 شكوى تم حل 1152 شكوى منها بنسبة 78،4% وجارى حل 317 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3675 رسالة من المواطنين تضمنت 318 شكاوى تم حل 276 شكوى منها بنسبة 86،8 % وجار حل 42 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 88 ألفا و208 متابع، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 17 رسالة تضمنت 5 شكاوى تم حل 4 شكاوى منها، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 449 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وتم توجيهها للجهات المختصة، مشيرًا الى أن تعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بالمبادرة ساهمت في زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التي تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها وسرعة حسمها

ووجه اللواء هشام آمنة، خلال تقرير تلقاه اليوم،  فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الادارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة  أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

والجدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة،وهي رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريدالإلكتروني [email protected].

اللواء هشام آمنة صوتك مسموع تحسين معدلات الاستجابة مبادرة صوتك مسموع المواطنين

مواد متعلقة

حصاد "التنمية المحلية" في أسبوع (إنفوجراف)

التنمية المحلية: إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و2419 واقعة بناء مخالف

وزير التنمية المحلية: 395 مليون جنيه إجمالى "سند الخير" خلال 81 أسبوعًا

وزير التنمية المحلية: "مشروعك" وفر 208.9 ألف مشروع بقروض 27.4 مليار جنيه

وقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات (خاص)

انطلاق الأسبوع الـ16 لتدريب العاملين بالمحليات بتنفيذ 6 دورات

أنشطة وفعاليات وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع.. إنفوجراف

مصدر بـ"التنمية المحلية": إرسال قانون التصالح بمخالفات البناء للرئيس للتصديق عليه

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

بسبب أولوية المرور.. القصة الكاملة لتمزيق جسد شاب في الوايلي

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية