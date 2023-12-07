رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة "جوتيريش" للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن دعمه الكامل للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق

وبحسب القناة الإسبانية العامة، كتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس، أن "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق، أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة.

أكثر القادة انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي

ويعد رئيس الوزراء الإسباني، أحد أكثر القادة انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرّك فورا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

جوتيريش يطالب بتفعيل المادّة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

و أرسل الأمين العام للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، في عام 2017، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وكان رئيس الوزراء الإسباني أبدى في مقابلة مع القناة الإسبانية العامة، الأسبوع الماضي، "شكوكا جدية" بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.

وتابع أن على العالم أن يقول لإسرائيل إن "عليها أن تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني"، وأضاف "استنادًا إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية" في أنها تقوم بذلك.

وأثارت مواقف سانشيز الذي يرى أنه "من مصلحة" الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، توترات مع حكومة نتانياهو التي اتهمته "بدعم الإرهاب.

تصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل

وتصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل بعد زيارة قام بها سانشيز إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الأسبوع الماضي.

وقال "سانشيز" خلال زيارته إن قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق.

واعتبر "إن إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي"، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ "نهجا شاملا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بما "يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ودعا سانشيز إلى "اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين".