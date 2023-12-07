الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 12 ألف طن بضائع و855 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، اليوم الخميس، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 855 شاحنة و110 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 437 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 418 شاحنة و15 سيارة. 

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ميناء دمياط يستقبل 14سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى: دليلة، الحرية وأمل، وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن و360 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وأور.

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ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع خلال 24 ساعة


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1460 راكبًا بموانيها.

لهيئة موانئ البحر الاحم ميناء سفاجا السفينة حركة الواردات أرصفة موانئ

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