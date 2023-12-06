تداول 11 ألف طن بضائع و664 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 664 شاحنة و95 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 396 شاحنة و93 سيارة، والصادرات 6500 طن بضائع، 268 شاحنة و2 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى AM ocean silver، أمل وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و157 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور.