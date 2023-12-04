الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و635 شاحنة و120 سيارة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 377 شاحنة و113 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 258 شاحنة و7 سيارة. 

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حركة تداول السفن وحاويات البضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما يغادر  السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و170 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحرية2 الي جدة.

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تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء سفاجا هيئة موانئ البحر الأحمر رصفة موانئ الهيئة حركة الصادرات المتواجدة

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