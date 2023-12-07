الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يرسل 17 طائرة مساعدات ضمن حملة "لأهلنا فى غزة"

الاردن
الاردن

أرسل  الأردن 17 طائرة مساعدات منذ بداية الأزمة في قطاع غزة ضمن حملة "لأهلنا في غزة"، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والقوات المسلحة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

مساعدات إنسانية مختلفة من مواد طبية

وجاء في بيان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، أن الطائرات تحمل مساعدات إنسانية مختلفة من مواد طبية وأدوية وأدوية مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والملابس وطرود صحية وحليب أطفال ومواد طبية مخصصة للأطفال.

وبحسب البيان، تم تسليم المساعدات الإغاثية والطبية والملابس للهلال الأحمر المصري لإدخالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليتم تسليمها وتوزيعها على القطاع الصحي والجهات الرسمية العاملة في غزة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية، الدكتور حسين الشبلي: "منذ بداية الأحداث الأخيرة عملنا على إرسال الاحتياجات وتخطي التحديات التي واجهتنا من ناحية الكمية والسرعة لتأمينها لأهل غزة ودعم القطاعات المختلفة التي تأثرت والتي بعضها خرج عن الخدمة".

المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية

وبين الشبلي أن الهيئة عملت بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية والشركات الخاصة والمبادرات الشعبية والجهات الحكومية لجمع التبرعات النقدية والعينية وفق قوائم الاحتياج الواردة من قطاع غزة.

وأشار الشبلي إلى أن عملية الإرسال بالطائرات رافقتها قوافل برية محملة بـ286 طنًا من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والمواد الإغاثية والملابس.

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قوات الجيش الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، باقتحام المدينة من جهتها الغربية، مرورًا بشارع العليمي ودوار شويكة وشارعي جامعة القدس المفتوحة ونابلس باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين.

وتمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى ثابت الحكومي وفرضت حصارًا مشددًا عليه، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الخروج.

الأردن الامم المتحدة الأونروا مساعدات إنسانية المنظمات الإنسانية قوات الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم

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