المفوض السامى لشؤون اللاجئين يحذر من تهجير سكان غزة

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، من أن نزوح الفلسطينيين من غزة إلى بلدان أخرى في المنطقة سيكون "كارثيا".

وقال غراندي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنه "من المهم جدًا جدًا، منع النزوح الذي قد يكون كارثيًا حقًا"، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "يجب ألا ننسى أبدا أن ثلثي سكان غزة هم بالفعل لاجئون من الصراع الأصلي"، في إشارة إلى النكبة الأولى عام 1948 التي طرد فيها حوالي 700 ألف فلسطيني من وطنهم.

وأكد غراندي أن أي نزوح جديد “سيشكل عبئا إضافيا على اللاجئين وعلى السكان الفلسطينيين وعلى المنطقة”.

وقال إن الأولوية يجب أن تكون "للعودة إلى وقف مؤقت، نأمل أن يتبعه وقف إطلاق نار إنساني"، مضيفا أن هذا "يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".