بينها "المرأة المصرية وقضايا الوطن" بمكتبة القاهرة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

تحتشد أجندة الدستور الثقافية، اليوم الخميس، السابع من ديسمبر 2023، بالعديد من الأنشطة الفنية، ما بين عروض سينمائية ومعارض تشكيلية، وغيرها نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لأجندة الدستور الثقافية اليوم

ففي الخامسة مساء، تستضيف مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، ندوة بعنوان "المرأة المصرية وقضايا الوطن"، تشارك فيها كلا من: د. راندا رزق أستاذ الإعلام التربوى بجامعة القاهرة، د. إيمان عبد الله خبيرة الإرشاد الأسرى.

تناقش الندوة عدة محاور فيما يخص المرأة المصرية وأحداث وقضايا الوطن المهمة، والتى يأتى فى مقدمتها التوعية بضرورة المشاركة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عدم الانسياق وراء الإشاعات وتداول المعلومات دون التحقق من صحتها.

وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ يحل الكاتب شريف عبد المجيد، في ضيافة المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي، في لقاء مفتوح لمناقشة كتابه المسرحي “احتمالات”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويناقشه الناقد دكتور رضا عطية، الشاعر عبد الرحمن حبيب، ويدير الأمسية الكاتب فتحي سليمان.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، في الثانية ظهرا، مائدة مستديرة بعنوان “فلسطين في الإعلام الدولي” بمشاركة سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح، والأمين العام المساعد للجامعة العربية سعيد أبو علي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، والدكتور سعيد صادق، ةعمر الليثي، والدكتورة منى الحديدي، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ويدير المائدة الدكتور حسن عماد مكاوي.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، ينظم قطاع التنمية الثقافية العديد من الفعاليات اليوم الخميس.

ففي السابعة مساء، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، حفلا للذكر والمدائح النبوية لفرقة "أبو الغيط"، حيث تقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة بمشاركة المنشد سيد إمام، والمنشد ناصر شرف، وذلك في نموذج فريد، من خلال دمج النصوص الصوفية والموسيقى مع الإيقاعات.

وفي السادسة مساء، وضمن أسبوع سينما فلسطين، يعرض بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، يعرض الفيلم الروائي الطويل، “غزوة مونا مور”، يعقب العرض ندوة حلو الفيلم بمشاركة مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، المخرجة هالة جلال، والناقدة شاهندة محمد علي.

وفي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع الفني، أمسية شعرية، لتأبين الشاعرة الراحلة شهدان الغرباوي، ويشارك في الأمسية وحفل التأبين كل من: الشاعر عبد المنعم كامل، والشاعر إبراهيم المصري، ومشاركة لفيف من أدباء ومثقفي الإسكندرية، تقديم الشاعر حسني منصور.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يفتتح في السابعة مساء، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، معرض استعادي للفنانة أماني زهران، تحت عنوان “ثلاثة عقود”، يضم نماذج من إنتاجها الفنى على مدار 30 عام ويستمر حتى السبت 16 ديسمبر.

يجمع المعرض أكثر من 50 عمل يتنوع بين اللوحات الفنية المنفذة بالألوان الزيتية - الأكريلك وطباعة الفوتوبلوك والرسومات الصحفية التى تعبر عن المجتمع المصرى.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تقدم فرقة إوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد، في الثامنة مساء علي مسرح سيد درويش حفل مختارات غنائية من أشهر الأعمال الغنائية التي أبدعها كبار الملحنين منها: عيون بهية - يمكن على باله لـ بليغ حمدى، رمش عينه - عيون القلب لـ محمد الموجى، الحلوة لـ كمال الطويل، مضناك لـ محمد عبد الوهاب وغيرها.. أداء أحمد رجب، السيد وهب الله، كريم زيدان، وائل أبو الفتوح، هايدي الجندي، ولاء طلبة، مها عادل، آلاء أيوب.

أما مسرح الجمهورية بعابدين، فيستقبل في الثامنة مساء، حفل جديد من حفلات نجوم الأوبرا، بقيادة المايسترو د. محمد الموجي، ومختارات من أبرز أعمال الملحن محمد الموجي، يؤديها كل من: أحمد عفت، سمية وجدي، ومحمد حسن.

وفي العاشرة صباحا، يقدم أطفال مركز تنمية المواهب، حفل فني علي مسرح أوبرا دمنهور. يقدم العرض فصل الباليه من تصميم وتدريب وإخراج د. عيشة فؤاد، بمشاركة كلا من مركز تنمية مواهب القاهرة، وفصل كورال أطفال دار الأوبرا بالإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة د. محمد حسني.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، يفتتح د. وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، في الخامسة مساء، معرض عيد الكاريكاتير المصري الثالت، وذلك بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

وتحمل نسخة هذا العام من عيد الكاريكاتير المصري الثالث تحمل اسم المبدع الكبير "زهدي العدوي" مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والذي يحضر بقوة في هذا المعرض إلى جانب ما يزيد عن 140 عملًا من جيل الرواد حتى المعاصرين.

وفي السابعة مساء، يعرض في بيت السناري الأثري بحسي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، الفيل الوثائقي “نور علي نور”، للمخرج الدنماركي كريستيان سوهر.

وفي الخامسة مساء، تنطلق بمدينة غرناطة التراثية بحي مصر الجديدة، فعاليات معرض القاهرة للكتب الفنية في نسخته الثالثة، والذي يستمر حتي 9 ديسمبر الجاري.