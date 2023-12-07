"زعزوع" لـ "الشاهد": طالبت أيام حكم الإخوان بانتخابات رئاسية مبكرة وتم مهاجمتى

قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه في 2 يوليو جاءني اتصال من وزير الإسكان وقتها وهو الدكتور طارق وفيق وقد كان رجلًا في غاية الاحترام وقد كان ينتمي لحزب الحرية والعدالة لكنه كان رجل صاحب فكر، وقد فوجئت باتصاله بي وطلبه أن أذهب إلى مجلس الوزراء في 2 يوليو صباحًا، فقلت له سوف أتي لكن بأمارة إيه يعني؟! فقال لي بأنه يريد أخذ رأيي باعتباري معارضة في المشهد السياسي القائم ومحاولة حله.

وأضاف هشام زعزوع خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "انزعجت زوجتي كثيرًا، خاصة وأن الظروف كانت صعبة جدًا خلال ذلك التوقيت".

وتابع: "ذهبت إلى مجلس الوزراء ووجدت مجموعة من الوزراء، بالإضافة إلى الدكتور هشام قنديل الذي كان متواجدًا وأعطوني ورقة احتفظت بها حتى الآن، هذه الورقة تضم مقترحات للحل السياسي للأزمة القائمة في الشارع المصري، وقد قرأت الورقة وكانت 12 بندًا كان الشارع المصري قد تجاوزها، وقد كتبت بخط يدي بند إضافي وهو الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكنني هوجمت، وقيل لي أنت متخيل الشارع شكله هيبقى إيه والدم، فقلت لهم يا جماعة أنتم جئتم بي لأخذ رأيي، وأنا قلت لكم رأيي بأن الشارع المصري يغلي، وهناك الملايين ضد الوضع الذي أنتم فيه، وما أراه هو أن رئيس الجمهورية الحالي إما أن يتقدم بفكرة انتخابات رئاسية مبكرة، فإذا كان الشارع المصري يريده سيوافق عليه ويأتي به، وإذا لم يكن يريده الشارع المصري فقد دخل التاريخ من أوسع أبوابه، لكن لم يعجبهم كلامي".

برنامج الشاهد

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.