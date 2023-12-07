هشام زعزوع لـ"الشاهد": كنت متخوفًا من قبول منصب وزير السياحة فى عهد الإخوان

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه كان متخوفًا من تولي منصب وزير السياحة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أنه أعلى مصلحة مصر على أي شيء.

وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان عليّ أن أخوض التجربة بدلًا من إسنادها لشخص غير حريص على المصلحة الوطنية، وإذا كانت الأمور ستأخذ منحنى آخر سأتقدم باستقالتي فورًا".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".