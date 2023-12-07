الخميس 07 ديسمبر 2023
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سياسي

شيماء نبيه: موقف مصر قيادة وشعبا واضح وهو رفض التهجير القسرى للفلسطينيين

الدكتورة شيماء محمود
الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.

 وأضافت “نبيه”، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة والسياسية والحكومة والنواب والشعب المصري، موقفها واضح وصريح وهو رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

ما يحدث من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة حرب

وانتقدت النائبة شيماء نبيه، ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع الفلسطينين، مشيرة إلى أن ما يحدث من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشادت عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية منذ أحداث السابع من أكتوبر، حيث تم إدخال المساعدات الإنسانية في محاولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك نجاح المبادرة المصرية القطرية الأمريكية في الحصول على هدنة إنسانية، مؤكدة أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه.

وأشارت نبية إلى أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدوليتن، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب دول الجوار أمر مرفوض، وأنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري والسيادة المصرية وأن الشعب المصري يجدد العهد ويدعم الرئيس السيسى فى أية قرارات لحماية الأمن القومي المصري.

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