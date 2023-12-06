الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

شكرى يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ"الشيوخ" الأمريكى: رفض مصرى قاطع لمحاولات التهجير

سامح شكري وبن كاردن
سامح شكري وبن كاردن

التقى وزير الخارجية سامح شكري، السيناتور "بن كاردن" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين، وخاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية، منوهًا بجهود الاصلاح الاقتصادي التي اضطلعت بها الحكومة المصرية، والتي تزامنت مع ظروف دولية وإقليمية صعبة.

وقد توافق الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق أيضًا لتطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد شكري على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار حمايةً لأرواح المدنيين، ورفض مصر القاطع لأية محاولات للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وضرورة إزالة العوائق التى تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالدور المصري في المنطقة، معربًا عن شكره وتقديره لدور مصر في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمساهمة في تحقيق الهدنة السابقة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الثالثة.

مصر التهجير سامح شكري مجلس الشيوخ الامريكي غزة

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