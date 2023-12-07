هشام زعزوع لـ"الشاهد": أغضبنى إعلان الإخوان الدستورى فى 2012

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2012 كان له رأي مخالف في عدة قرارات اتخذها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف "زعزوع" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "محمد مرسي اتخذ عدة قرارات مثل الإعلان الدستوري المكمل المشئوم في أواخر نوفمبر 2012".

وتابع: "كنت في فعالية بالأقصر وعرفت الخبر.. وكان هناك عدد من السفراء في الفعالية ومنهم السفيرة الأمريكية، وقُلت ماذا يحدث اعتراضًا على هذا الإعلان الدستوري؟".

وأردف: "رجعت وأبديت غضبي للدكتور هشام قنديل، ووقتها لوحت بالاستقالة، وقلت له إنني لن أستطيع العمل في ظل هذا المناخ".

واستكمل: "كنت أرى ضرورة عقد جلسة بين المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ مع حزب الحرية والعدالة والوصول إلى تصور سريع، وبالفعل وافقوا على هذا الأمر، وتم عقد الاجتماع".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".