سحب الأراضى غير المستغلة بالمشروعات.. أبرز قرارات محافظ الوادى الجديد فى اجتماع صندوق الأراضى

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:

إعداد بيان بموقف الأراضي التي تم سحبها والقائمة وإخطار الضرائب العقارية للتعامل في تحصيل المستحقات.

سحب الأراضي غير المستغلة بالمشروعات غير الجادة وخصم تكلفة إنشاء الآبار من المديونيات المستحقة، وإعادة تسعيرها وطرحها بالمرافق.

سحب الأراضي من الشركات التي قامت بالبيع من الباطن وتقنين وضع المستفيدين وإجراء تعاقدات جديدة وفقًا للإجراءات القانونية.

تحديد المدة الزمنية لاستلام الأرض ضمن بنود التعاقد.

محافظ الوادي الجديد يبحث موقع أرض تم تسليمها من وزارة السياحة والآثار

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موقع الأرض التي تسلمتها المحافظة من وزارة السياحة والآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار على مساحة ١٣ ألفا و٥١٤ م٢ داخل حيز مدينة الخارجة؛ وذلك لاستغلالها للمنفعة العامة،يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والأستاذ محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية.

وأوضح الزملوط أن التعاون مع الوزارة يهدف إلى حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين بالمناطق المتميزة وغير المستغلة، مشيرًا إلى دراسة استكمال أعمال الحفائر الأثرية بكافة المواقع المشابهة للتأكد من إمكانية استغلالها.

بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.. محافظة الوادي الجديد تطرح ٦٠ طن سكر بمنافذ الوحدات المحلية

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول ٦٠ طنا من السكر المدعم وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرحه بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، تخفيفًا عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق الخارجية.

وأوضح الزملوط أنه جارٍ توزيع الكميات على مراكز المحافظة لبدء طرحها بالمنافذ مع التأكيد على تشديد الرقابة على عمليات البيع وفقًا لاحتياجات كل مواطن لضمان وصول السلعة لأكبر عدد من المواطنين.