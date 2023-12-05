الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد نادي الفروسية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

ووجه بزراعة نخيل على جانبي المدخل الرئيسي للنادي، وسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح واستكمال تجهيز وتسوية مضمار السباق بطول ٥ كم. 

كما تابع أعمال الإنشاءات بالقرية التراثية الملحقة، موجهًا بتوصيل الكهرباء للمحال الموجودة بمعرض المنتجات الحرفية والتراثية وإنشاء مناطق استراحات على الطراز البيئي داخل ساحة المعرض.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مشروع إحياء المستقرات التراثية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، بوفد من مسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء هيئة تدريس وطلاب ثلاث جامعات مصرية وتونسية وألمانية، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ورشة عمل" المستقرات التراثية الصحراوية - الأحياء بالمجتمعات".

وأكد المحافظ خلال لقاء الوفد على تقديره لجهود التعاون لإحياء تراث المناطق الأثرية العريقة ومنها قرية القصر بواحة الداخلة، والتي تعد أحد المعالم التاريخية والتراثية الفريدة. 

كما ناقش التوسع المستقبلي في مشروعات إحياء التراث بعدد من المناطق ومنها مشروع المعماري حسن فتحي بمركز باريس.

واستعرض الزملوط خلال اللقاء الذي شارك فيه وفود جامعات القاهرة وقرطاج التونسية وباوهاوس الألمانية، أبرز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية بالمحافظة، كما استمع إلى تجارب أعضاء الوفد حول زيارتهم للمعالم السياحية والأثرية خلال فترة إقامتهم.

محافظ الوادي الجديد يُصدر قرارًا بتكليف رئيس مركز الداخلة

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتكليف اللواء ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، خلفًا للمهندس مجدي الطماوي لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكّد الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية التنفيذية؛ بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وخدمة الصالح العام.

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