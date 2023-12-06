هشام زعزوع لـ"الشاهد": فوز الإخوان بانتخابات 2012 قضى على مبدأ الدين لله والوطن للجميع

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه قبل اختياره وزيرًا في حكومة هشام قنديل كان مساعد أول وزير السياحة، مشيرًا إلى أنه عمل مع الوزير منير فخري عبد النور بعد 2011 لمدة عام ونصف العام.

وأضاف “زعزوع” خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزير منير فخري عبد النور رجل سياسي من الدرجة الأولى، وأدار هذه الفترة بحنكة شديدة جدًا، وكان يمتلك قدرات لغوية كبيرة.

وتابع: "أنا دائمًا أذكره بكل خير واستمتعت بالفترة التي كان مسئولًا فيها عن القطاع".

واستكمل: “عبد النور” ينتمي إلى حزب الوفد، وكان شعار الحزب الأساسي الدين لله والوطن للجميع، لكنه يبدو أنه كان يتحفظ على صعود الإخوان للحكم".

وأكد أن فوز جماعة الإخوان الإرهابية في انتخابات عام 2012 قضى على مبدأ الدين لله والوطن للجميع.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".