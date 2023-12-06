الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات الشهداء فى مجزرة إسرائيلية على مخيم المغازى وسط قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

ارتقى أكثر من 10 شهداء، مساء اليوم الأربعاء، في مجزرة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي، بحق عائلة الماشي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، باستشهاد 4 آخرين بينهم طفلان في قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن أن مستشفى المعمداني فقد قدراته أمام الأعداد الكبيرة من الإصابات، مؤكدة أن الجرحى ينزفون حتى الموت.

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وتابعت الصحة بغزة "نعمل على تشغيل ما يمكننا من مجمع الشفاء الطبي لاستقبال الجرحى ولكننا نواجه صعوبات كبيرة ونحتاج دعم وحماية المؤسسات الدولية".

شهداء مجزرة طيران الاحتلال مخيم المغازي قطاع غزة

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