"حماة الوطن" ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بنادي بتروسبورت، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

شارك في فعاليات المؤتمر الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والسيد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة.

كما شارك في المؤتمر اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، القس بولا عيسى، راعي كنيسة أبو سيفين وأنبا مقار التجمع الأول، ومن حزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، والنائب أحمد دياب.

وشهد المؤتمر مشاركة عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، والفنانين والرياضيين، بالإضافة لعدد كبير من الكوادر الحزبية والتنظيمية بحماة الوطن.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة تقديرا لشهداء الوطن، ثم تلاوة قرآنية للشيخ محمود الشحات أنور، عضو لجنة الشئون الدينية بحماة الوطن.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي تناول إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمن النجاحات التي تحققت في جميع القطاعات وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الحزب الذي يمثل كل المصريين يجدد الدعم الكامل للرئيس السيسي، باعتباره الأحق والأجدر على تحمل المسئولية.

وقال: كان لإرادة المصريين في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الدفاع عن هذا الوطن، وتحقيق آمال المصريين على مدار ٩ سنوات، من خلال خريطة تنموية بكل بقاع الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس قاد الدولة المصرية لتتبوأ مكانتها بين دول العالم، فضلا عن النجاح في مواجهة الإرهاب.

وأوضح العوضي، أن موقف مصر الحاسم بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض كافة أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، قائلا: هذا الموقف يدعو للفخر والاعتزاز.

واختتم اللواء أحمد العوضي، قائلا: نعم للرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، ونعاهد بأن نكون أمام صناديق الاقتراع اعتبارا من يوم الأحد المقبل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

من جانبه وجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب حماة الوطن على جهوده في دعم المرشح الرئاسي من خلال العديد من الفعاليات التي كان لها تأثيرا كبيرا في حالة الزخم السياسي.

وأشار إلى أن ما تم عرضه من إنجازات ونجاحات في مؤتمر حكاية وطن هو جزء يسير من الذي تحقق منذ ٩ سنوات وهي فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت المستشار محمود فوزي، إلى النجاح في القضاء على فيروس سي، ومشروع حياة كريمة، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن جهود التنمية وكذلك التوسع العمراني.

وقال: الرئيس السيسي منذ أزمة غزة كان حريصا على وضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، متابعا: القضية الفلسطينية لم تكن قضية انتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية في رفض تصفية القضية وكذلك رفض منع دخول المساعدات، قائلا: لا حل للقضية الفلسطينية، إلا بحل الدولتين.

وتابع: مصر أصبحت دولة مستقرة بعدما نجحت في القضاء على الإرهاب، وعمل بنية تحتية قوية، ما يجعلنا مؤهلين لنهضة اقتصادية في قادم الأيام، قائلا: "اللي جاي أحسن".

كما تضمن المؤتمر فقرة غنائية لعدد من الفنانين علي الحجار، مصطفى حجاج، محمد نور.

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