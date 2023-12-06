حماة الوطن: الرئيس السيسي حمل الوطن على كتفه 10 سنوات

كشف اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، جهود حملات الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء طارق نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحزب يعقد حاليًا مؤتمرًا ختاميًا جماهيرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في التجمع الخامس، بالإضافة للمؤتمرات بكافة المحافظات.

وتابع أن الحزب لم ينسى المصريين في الخارج؛ فعقد مؤتمرات بعدة دولة بهدف التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ودعا لضرورة دعم الرئيس السيسي الذي حمل الدولة على كتفه لمدة 10 سنوات، مردفا أنه بجانب إنجازات الرئيس يجب التأكيد على خطورة المرحلة الحالية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري.

الرئيس السيسي لديه الخبرة والاستدامة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حافظ على الأمن القومي المصري منذ أن كان على رأس جهاز مهم في الدولة وحتى تولى مسؤولية البلاد، وأن الرئيس لديه الخبرة والاستدامة والممارسة ورمز رقم واحد في مصر، لذلك أقل أمر يمكن أن يقدمه الموطن حاليا المشاركة بصوته في الانتخابات الرئاسية.