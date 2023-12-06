الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماة الوطن: الرئيس السيسي حمل الوطن على كتفه 10 سنوات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 كشف اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، جهود حملات الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء طارق نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”،  مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحزب يعقد حاليًا مؤتمرًا ختاميًا جماهيرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في التجمع الخامس، بالإضافة للمؤتمرات بكافة المحافظات.

وتابع أن الحزب لم ينسى المصريين في الخارج؛ فعقد مؤتمرات بعدة دولة بهدف التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي. 

ودعا لضرورة دعم الرئيس السيسي الذي حمل الدولة على كتفه لمدة 10 سنوات، مردفا أنه بجانب إنجازات الرئيس يجب التأكيد على خطورة المرحلة الحالية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري.

الرئيس السيسي لديه الخبرة والاستدامة 

 وأشار إلى أن الرئيس السيسي حافظ على الأمن القومي المصري منذ أن كان على رأس جهاز مهم في الدولة وحتى تولى مسؤولية البلاد، وأن الرئيس لديه الخبرة والاستدامة والممارسة ورمز رقم واحد في مصر، لذلك أقل أمر يمكن أن يقدمه الموطن حاليا المشاركة بصوته في الانتخابات الرئاسية.

حماة الوطن الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مل الدولة 10 سنوات الأمن القومي المصري

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