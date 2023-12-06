مؤتمر جماهيري حاشد بكفر الحصر بالشرقية لدعم الرئيس السيسي

شهدت قرية كفر الحصر، دائرة مركز الزقازيق بـ الشرقية مؤتمرا جماهيريًا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة، نظمته عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بمقر مركز شباب كفر الحصر.

حضر المؤتمر نادية لطفى ممثلة عن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، وريمون العمدة أمين حزب التحرير المصرى بالشرقية، والدكتور احمد نور الدين من علماء الازهر الشريف، ومختار نبيل عمدة قرية كفر الحصر، ومحمد محمود مرسى رئيس مركز شباب كفر الحصر.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وآيات من الذكر الحكيم، وفى كلمتها رحبت النائبة عائشة هاشم بالضيوف والحضور، موجهة شكرا لابناء جيش وشرطة مصر لقدرتهم على حماية أمنها واستقرارها.

وقالت النائبة عائشة هاشم إنه لا بد من الخروج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مهما كانت الظروف ولابد من تصدير مشهد للعالم، ان الشعب المصرى يخرج بكامل إرادته لاختيار قيادته السياسية.

وأوضحت أنه لا بد من خروج جميع ابناء مصر مهما كانت انتماءاتهم للمشاركة فى الانتخابات القادمة.

وأكدت أن اختيارها للرئيس السيسى يرجع إلى قدرته على إرساء قواعد الامن والأمان، وقدرته على قيادة البلاد فى هذا الوقت الحرج.

من جانبها، قال نادية لطفى، ممثلة عن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الرئيس السيسى هو اكثر من اعطى المراة حقوقها وقام ببناء الكثير لبلاده، مؤكدة ان المجلس القومى للمرأة قد شارك فى العديد من انجازات الرئيس ومبادراته، مثل مبادرة حياة كريمة، والتى نجحت فى تغيير شكل الريف المصرى وقراه المهمشة.

كما أوضحت أن الرئيس قد وجه بتكثيف ندوات توعوية عن الزواج المبكر والقضاء على الختان، كما قاك بعقد مؤتمرات عن تغيرات المناخ وانجز الكثير فى ملف تسليح الجيش ليغنى مصر عن الكثير من الدول التى اصبحت غير صديقة.

وقال د.أحمد نور الدين من علماء الازهر وسفير الازهر فى آسيا، أن مصر تتعرض لحروب جديدة ليست حرب اسلحة ولكن حروب اقتصادية وغزو فكرى، سائلا الله لمصر ان يديم عليها الاستقرار والامن وان يحفظ شعبها وجيشها.

وأكد نور الدين أن إرادة المصريين هى الباعث لاستكمال احلام البناء والتنمية، وأنه لابد من النظر كيف كانت مصر وكيف اصبحت.

وأوضح أن المشاركة فى الانتخابات واجب دينى ووطنى لانه بمثابة اداء للشهادة، مشددا على تجنب الاستماع للمخربين وأن مصر تحتاج للانتباه لكل المغرضين من اجل استكمال مسيرتها.

وفى كلمته، قال ريمون إن مصر مستهدفة من كبار الدول وكبار اجهزة المخابرات العالمية ولكن مصر استطاعت ان تفرض رأيها وسيادتها، خاصة بعد أن اكدت اسرائيل أنه لن يستطيع أحد مساعدة غزة ولكن مصر استطاعت بعد ان استوقفت الرعايا الاجانب على الحدود وفرضت رأيها وفتحت باب المساعدات والتى استمرت لكل هذا الوقت مما يعتبر انتصار للقيادة المصرية.

وأوضح أن الرئيس خلال فترة استطاع ولايته قد قام بالعديد من الاصلاحات والانجازات، بعد ان استلم البلاد خربة ومهلهلة وكانت مصابة بالارهاب، وبها ازمات استطاع ان يتخطاها الرئيس السيسى، بعد أن كان اكثر المتفاىلين لم يكن يتخيل ماوصلنا له الان خاصة فى ظل الازمات العديدة التى مر بها العالم، لكن استطاعت الدولة ان تحفظ استقرارها بل وتتقدم وسط تلك الازمات.

مؤتمر جماهيري بكفر الحصر بالشرقية لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر جماهيري بكفر الحصر بالشرقية لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر جماهيري بكفر الحصر بالشرقية لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر جماهيري بكفر الحصر بالشرقية لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر جماهيري بكفر الحصر بالشرقية لدعم الرئيس السيسي