الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى "كيان شباب مصر" ينظم حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين فى محافظة الشرقية

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين

نظم كيان شباب مصر بالتنسيق مع التحالف الوطني بمحافظة الشرقية، حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالشرقية وذلك لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وقال "محمد ثروت بسيوني" عضو كيان شباب مصر إنه تم التواجد داخل محافظة الشرقية بصحبة عدد من الكيانات الشبابية لدعم أشقائنا في غزة وتوصيل رسالة إلى العالم أجمع أن الشعب المصري يقف بجانب أشقائه الفلسطينيين، وتابع أنه تواجد عدد من الشباب منذ الصباح الباكر للتبرع بدمائهم.

وأضاف "محمد جلال متولي" عضو كيان شباب مصر أنه متواجد، اليوم، بمدينة الزقازيق لجمع أكبر عدد من أكياس الدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني موجهًا الشكر إلى الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لجمع أكبر عدد من أكياس الدم.

وقال "علي الديب" عضو كيان شباب مصر إن حرص عدد من الشباب الشرقاوي على التبرع بدمائه لصالح الأشقاء الفلسطينيين والتواجد منذ الصباح الباكر إيمانا منهم بأن نقطة الدماء تنقذ حياة إنسان ولتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية ودعمهم لقرارات القيادة السياسية بعدم تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

فيما قالت الدكتورة "جيهان عسكر" منسق التحالف الوطني بمحافظة الشرقية إن الفتاة والمرأة بالشرقية كانت أكثر تواجدًا للتبرع بالدم والمرأة دائمًا ما تتصدر أي عمل وطني ودائمًا ما تتصدر المشهد الانتخابي لحرصها على أمن وأمان الوطن وأن المرأة الشرقاوية لديها من الوعي ما يؤكد أنها لديها الوعي التام بكل ما يحاكى من مؤامرات ضد الوطن.

وقدمت الشكر إلى الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي على كل التسهيلات المقدمة لإقامة تلك الحملة.

وفى سياق متصل، شهدت الشرقية إقبالًا كبيرًا على حملة التبرع بالدم، لصالح مصابي غزة في الأحداث الأخيرة.

وبدأ أهالي محافظة الشرقية التوافد على أماكن التبرع بالدم، الكائنة بمحافظة الشرقية، والتي تم تخصيصها بجوار مسجد الفتح بالزقازيق، وبمحيط ميدان الشهيد أحمد منسى، بمنيا القمح.

حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينين
الكيانات الشبابية عضو كيان شباب الحملة الرئاسية التحالف الوطني نقطة الدماء

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