الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف من أهالي الشرقية على حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية

تشهد محافظة الشرقية إقبالًا كبيرًا على حملة التبرع بالدم، لصالح مصابي غزة في الأحداث الأخيرة.

وبدأ أهالي محافظة الشرقية، التوافد على أماكن التبرع بالدم، الكائنة بمحافظة الشرقية، والتي تم تخصيصها بجوار مسجد الفتح بالزقازيق، وبمحيط ميدان الشهيد أحمد منسى، بمنيا القمح.

حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة

ويتسابق المتبرعون على تقديم خدماتهم والتبرع، مؤكدين أن ما يحدث في حق المدنيين في غزة، والأطفال جريمة بشعة، وأن مصر وشعبها يقفون خلف القيادة السياسية، في كل التوجهات الهادفة لمساعدة أهالي فلسطين.

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالشرقية
إقبالا كبيرا مسجد الفتح التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي سيارات متنقلة مصابي غزة

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