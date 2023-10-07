الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قيادة تنفيذية سابقة بالشرقية: أؤيد ترشح الرئيس لاستكمال إنجازاته

زينات الشاذلى
زينات الشاذلى

قالت زينات الشاذلي، مواطنة من محافظة الشرقية، وقيادة تنفيذية سابقة بالمحافظة، أنها تؤيد ترشح الرئيس السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لما قام به من إصلاحات وإنجازات تحتاج للاستكمال.

وفي حديثها لـ"الدستور" قالت زينات الشاذلى، أنها كانت قيادة تنفيذية سابقة بمحافظة الشرقية، وكانت تشغل منصب نائب رئيس حى أول وحي ثاني الزقازيق لمدة 10 سنوات، وخرجت معاش بدرجة مدير عام، حيث شغلت منصب مدير الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظة، وبحكم وجودها في منصب تنفيذي فهي من أكثر الناس معرفة وتقديرًا لمن يقوم بتطوير البنية التحتية.

تعافيت من فيروس سي ضمن 100مليون صحة: 

وأكدت على سعادتها بإنجازات الرئيس السيسى في مصر في كل القطاعات، قائلة أنه وعلى المستوى الشخصي، فقد حققت استفادة من مبادرة "100 مليون صحة"، بعد أن اكتشفت إصابتها بفيروس سي، وكانت ضمن المتعافيات من المرض في تلك المبادرة.

وأكدت أن الاستفادة من تلك المبادرة لم تكن قاصرة عليها، بل شملت المئات من أهالي محافظة الشرقية وأهالي مصر جميعًا، حتى ان الفيروس صار شبه مختف من مصر، وأرجعت الفضل في ذلك لجهود الرئيس السيسي.

وتابعت أنه ومن خلال عملها فى البنية التحتية للمحافظة وجدت أن ما تم في مصر هو إنجاز كبير، وفي عدة مجالات، حيث قام الرئيس السيسي بصناعة التطور في كل القطاعات، أبرزها الطرق والنقل والمواصلات، كما اهتم بالقرى المهمشة والأسر الأولى بالرعاية، في مبادرة حياة كريمة، والتي زودت القرى بكل الخدمات مثل محطات المياة والصرف الصحي ومكاتب البريد وشبكات الإنترنت وغيرها من الخدمات التي لم  تكن موجودة بالقرى وكان أهلها يحتاجون للسفر لمسافات طويلة للانتفاع بها.

واختتمت حديثها بأنها تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات، وليصل بمصر إلى بر الأمان وخطته المنشودة للتنمية.

قيادة تنفيذية ترشح الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة محافظة الشرقية 100 مليون صحة فيروس سي

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