الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. الأسمرات تشهد فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

يشهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، غدًا الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، المقام برعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ضمن سلسلة الفعاليات التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعدة محافظات، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

دور التلوث البيئي فى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

تتضمن فعاليات اليوم الأول ندوة عن "دور التلوث البيئي فى زيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق" تحاضرها مها عبد العزيز إخصائي توعية بيئية، مع ورشة فنية عن البيئة، يعقبها حديث د. طارق أبوالوفا - دكتوراه فى التربية الإسلامية والتربية الخاصة، عن "دور مؤسسات المجتمع المدني فى مناهضة العنف ضد المرأة" مع تعريف العنف أشكاله، وأنواعه، وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. 

كما تقدم هدى الأنشاصي إخصائي نفسي إكلينيكي، محاضرتين الأولى عن "كيفية تقديم الدعم للسيدات والفتيات الناجيات من العنف عبر شبكة الإنترنت"، والأخرى عن "العنف ودوره في الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية".

ويستكمل الملتقى فعالياته يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الحالي مع محاضرة عن "آليات التاهيل لسوق العمل" يقدمها د. حازم الملاح عضو المجلس الأعلى للثقافة، وسيقام على هامش الفعاليات معرض فنون تشكيلية وأشغال يدوية.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القاهرة.

 

قصر ثقافة تحيا مصر الأسمرات الملتقى السنوي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة د نيفين الكيلاني الهيئة العامة لقصور الثقافة

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