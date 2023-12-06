بدء مناظرة التنسيقية حول المحور الاقتصادى فى برامج ورؤى مرشحى الرئاسة (فيديو)

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناظرة حول «المحور الاقتصادي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، عقب نهاية تصويت المصريين في الخارج، وقبل أيام قليلة من بدء التصويت في الداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تناقش المناظرة، الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

يدير الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة د. سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، د. كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.