الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد القيادات الشعبية بالبحر الأحمر: السيسي رجل المرحلة ونثق به

مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

قال جمال الخضري، أحد القيادات الشعبية بالبحر الاحمر، إنه يقدم كامل دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي بدأها علي أرض مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الوحيدالذي يستطيع الحفاظ علي مصر والعبور بها لبر الأمان في ظل الأوضاع الاقليمية والدولية المحيطة، للحفاظ علي إستقرار مصر داخليًا وخارجيًا من خلال قدرته علي حفظ ألأمن القومي المصري في ظل  أحداث متصارعة في مختلف الجبهات وفي معظم دول الجوار.

وأضاف الخضري، في كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بـ الغردق، أن ما تم في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من أعمال تنمية متعددة في مختلف القطاعات سواء صحة، او تطوير تعليم، أو أعمال إنشاء مناطق سكنية كاملة وتطوير البنية التحتيه هو إنجاز يصل الي حد الإعجاز في ظل تحديات داخلية وخارجية وأن إنجازات الدولةالمصرية في عهد الرئيس السيسي يشهد لها الجميع، بجانب حفاظة علي ألأمن القومي المصري، والذي وضع مصر في مكانتها الطبيعية في مصاف الدول الكبري ذات الثقل الدولي والإقليمي، لافتًا الي أن أعمال التطوير التي جرت في كل القطاعات ساهمت في صُنع واقعجديد للمصريين نحو جمهورية جديدة، بعد سنوات الإهمال والتجاهل والتخاذل، لافتًا الي أن الرئيس السيسي واجه الأزمات والمشكلات بحلول دائمة وجذرية، وليس بمسكنات.

وتابع أن رؤية الرئيس السيسي الشاملة للتنمية لم تتوقف عند مرحلة بناء المشروعات أو البنيه التحتية او بناء المدن الجديدة، لكن رؤيةالتنمية بدأت بالإنسان والمكان معًا، وذلك من خلال دعمه للمبادرات الصحية والثقافة ورعاية الموهوبين في شتي المجالات، مؤكدًا أن الرئيسلدية قناعة تامة بحق المصريين في التنمية ويسعي دائمًا للحفاظ علي هذا الحق من خلال تنفيذ الاعمال علي أرض الواقع.

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة
البحر الاحمر الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الغردقة مؤتمر جماهيري الأزهر القيادات الشعبية

مواد متعلقة

"صوتك لمصر".. أسقف كنائس البحر الأحمر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

اليوم.. مؤتمر جماهيرى لتأييد المرشح الرئاسى "السيسى" فى الانتخابات الرئاسية بالغردقة

عاجل.. "سيول البحر الأحمر" ترفع حالة الطوارئ.. وإسعاف مرسى علم يعلن جاهزيته

بسبب السيول.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بمرسى علم

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

حزب المصريين: السيسى رجل المرحلة وهناك إجماع وطنى عليه

أمين "المصريين" بالبحر الأحمر: ندعم السيسى لأنه الأقدر على قيادة مصر

تداول 17 ألف طن بضائع و1046 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| شبورة خفيفة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية