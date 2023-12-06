أحد القيادات الشعبية بالبحر الأحمر: السيسي رجل المرحلة ونثق به

قال جمال الخضري، أحد القيادات الشعبية بالبحر الاحمر، إنه يقدم كامل دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي بدأها علي أرض مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الوحيدالذي يستطيع الحفاظ علي مصر والعبور بها لبر الأمان في ظل الأوضاع الاقليمية والدولية المحيطة، للحفاظ علي إستقرار مصر داخليًا وخارجيًا من خلال قدرته علي حفظ ألأمن القومي المصري في ظل أحداث متصارعة في مختلف الجبهات وفي معظم دول الجوار.

وأضاف الخضري، في كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بـ الغردق، أن ما تم في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من أعمال تنمية متعددة في مختلف القطاعات سواء صحة، او تطوير تعليم، أو أعمال إنشاء مناطق سكنية كاملة وتطوير البنية التحتيه هو إنجاز يصل الي حد الإعجاز في ظل تحديات داخلية وخارجية وأن إنجازات الدولةالمصرية في عهد الرئيس السيسي يشهد لها الجميع، بجانب حفاظة علي ألأمن القومي المصري، والذي وضع مصر في مكانتها الطبيعية في مصاف الدول الكبري ذات الثقل الدولي والإقليمي، لافتًا الي أن أعمال التطوير التي جرت في كل القطاعات ساهمت في صُنع واقعجديد للمصريين نحو جمهورية جديدة، بعد سنوات الإهمال والتجاهل والتخاذل، لافتًا الي أن الرئيس السيسي واجه الأزمات والمشكلات بحلول دائمة وجذرية، وليس بمسكنات.

وتابع أن رؤية الرئيس السيسي الشاملة للتنمية لم تتوقف عند مرحلة بناء المشروعات أو البنيه التحتية او بناء المدن الجديدة، لكن رؤيةالتنمية بدأت بالإنسان والمكان معًا، وذلك من خلال دعمه للمبادرات الصحية والثقافة ورعاية الموهوبين في شتي المجالات، مؤكدًا أن الرئيسلدية قناعة تامة بحق المصريين في التنمية ويسعي دائمًا للحفاظ علي هذا الحق من خلال تنفيذ الاعمال علي أرض الواقع.

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة