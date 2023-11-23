الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أسقف كنائس البحر الأحمر: "السيسي مرشح كل المصريين وله كامل الدعم"

الأنبا ايلاريون أسقف
الأنبا ايلاريون أسقف كنائس البحر الأحمر

قال الأنبا ايلاريون أسقف كنائس البحر الأحمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لمصر الكثير والكثير، لخدمة أهلها وحافظ علي سلامها الإجتماعي والسياسي من خلال تقديمه للدعم الكامل للتنمية المستدامة في كل ربوع الوطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أسس للمواطنة حتي في خطاباته يُراعي عموم المصريين وفي كل مرة يثبت حبه للمصريين ويدعو للجمع وينبذ التفرقه والتفرق، وأن الرئيس السيسي استطاع أن يكسب حب المصريين بكل طوائفهم وأفكارهم من خلال عملة وصدقته وأمانته.

وأكد أسقف كنائس البحر الأحمر،  في كلمته خلال مؤتمر نقابة المهن الزراعية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الغردقة، أن الرئيس السيسي اختيار المصريين الصادق والوطني، مشيرًا إلي أن الرئيس يتمتع بحب وتقدير من عموم الشعب المصري، لافتًا إلي أن المصريين حريصين علي انتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر في كل ربوعها.

أسقف البحر الأحمر: الرئيس السيسي الأقدر علي قيادة مصر

وأوضح أسقف كنائس البحر الأحمر، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الأقدر علي قيادة مصر والحفاظ علي شعبها ومؤسساتها في ظل أحداث دولية تحتاج إلي قائد وحكيم لدية من الخبرة والحكمة والوطنية لإدارة شؤون المصريين والحفاظ على حقوقهم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختيار المصريين الدائم وله كل الدعم والمساندة، قائلًا “ندعوا له بالتوفيق والسداد في كل خطواته للحفاظ على مصر وشعبها لاستكمال مسيرته الطيبة في خدمة مصر وأهلها الذين منّ الله عليهم يرئيس وطني وشريف يُراعي مصالح شعبه زاهد لكل شيء".

واستطرد، أن الرئيس السيسي يتمتع بحب واحترام المصريين الذين يعرفون قدرة وقيمته وما قدمه للوطن خلال سنوات حكمة السابقة، لافتًا إلي أن الشعب المصري يعلم جيدًا ما حدث من إنجازات ومشروعات عملاقة تمت في عهده، مشيدًا بالجهود المصرية الكبيرة التي تتم في كل القطاعات الحكومية والاقتصادية لتغيير واقع المصريين للأفضل دائما.

أسقف كنائس البحر الأحمر الأنبا إيلاريون الرئيس السيسي مؤتمر نقابة المهن الزراعية كنائس البحر الأحمر المرشح الرئاسي الغردقة

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