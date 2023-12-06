الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنتاجون: إسقاط مُسيرة استهدفت المدمرة "يو إس إس ماسون" فى البحر الأحمر

المدمرة يو إس إس
المدمرة "يو إس إس ماسون"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن إسقاط مُسيرة اقتربت من المدمرة "يو إس إس ماسون" بالبحر الأحمر؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلن الحوثيون في اليمن، عن أنهم مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر.

وتبنى الحوثيون في اليمن إطلاق صواريخ وطائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية في إيلات.

وأعلنوا في وقت سابق، عن استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال استئناف عدوانه على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية البنتاجون مسيرة المدمرة يو إس إس ماسون البحر الاحمر

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