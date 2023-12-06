الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية"| ألمانيا تؤيد حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى أوروبا

المستوطنون الإسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن ألمانيا تؤيد حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى أوروبا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن ستتخذ خطوات اليوم لفرض حظر على تأشيرات الدخول للأفراد الذين يساهمون في أعمال العنف في الضفة الغربية وسيتأثر عشرات الأفراد وأفراد أسرهم.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه سيتم فرض أول حظر على التأشيرات بموجب السياسة الجديدة على المسئولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية اليوم.

القاهرة الإخبارية المانيا حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين اوروبا

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