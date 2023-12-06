رهبان كنيسة بالداخلة: ندعم "صوتك لمصر" وندعو للمشاركة في انتخابات 2024

أكد رهاب كنيسة ماري جرجس بمركز الداخلة والتابعة لمحافظة الوادي الجديد، ترحيبهم ودعمهم لمبادرة الدستور" صوتك لمصر" والتي جاءت في إطار تحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

وأعلن القيس مرقص شفيق كاهن كنيسه مارى جرجس بالداخله، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، موجهًا جميع أطياف المجتمع الواحاتي بالنزول أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري في إطار ما تشهده بلادنا الغاليه مصر من استعدادات مكثفه للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024.

أضاف شفيق أن الكنيسه الارثوذكسية دائمة التأكيد ان المشاركه في الانتخابات الرئاسيه المقبله هو عمل وطني من الدرجه الاولي وحق دستوري أصيل يجب ألا نتنازل عن هذا الحق ويجب أن نعي جيدا ان أنظار العالم الخارجي تترقب بلهفه هذا الاستحقاق الدستوري الهام ونشجع كل اولادنا علي المشاركه الفعاله في الانتخابات الرئاسية من اجل النهوض بوطننا الغالي مصر وبناء الجمهوريه الجديدة.

وقال القيص مكاريوس ماهر كاهن كنيسة مارجرجس بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، أن مبادرة "الدستور" هي مبادرة طيبه وطنيه من الطراز الأول حيث تستهدف التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا على كل مواطن مصري.

وأوضح مكاريوس، إن ما يحدث على أرض مصر نقلة كبيرة وطفرة هائلة وتقارب بين ابناء الوطن الواحد للوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية للخروج من الازمة الإقتصادية التي تواجه مصر والعالم أجمع.

وأطلقت "الدستور" مبادرة على مواقع التواصل على هشتاج " صوتك لمصر" للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، وتعزيز الديمقراطية ونشر الوعي الانتخابي بين المواطنين.