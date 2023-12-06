الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك لمصر": أهالي الوادي الجديد يستجيبون لمبادرة "الدستور" بالمشاركة في انتخابات 2024

أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد

أكد أهالي الوادي الجديد دعمهم الكامل لمبادرة “الدستور” التي جاءت تحت اسم "صوتك لمصر" التي سيكون لها مردود إيحابي على جميع أهالي الواحات خاصة ومصر عامة وستحقق المزيد من الوعي والوطنية لبعض المواطنين قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنطلق أيام 10، 11 و12 من ديسمبر الجاري

وقال مجدي مرسي موجة بتعليم الوادي الجديد، إن مبادرة “الدستور” في حد ذاتها مبادرة وطنية جاءت في وقت مناسب لتحفيز وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد مرسي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وحق وطني، كما أن مشاركتهم مظهر حضاري يعبر عن حرية المواطن في اختيار المرشح الأنسب لحكم مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الأنسب لتولي المهمة لاستكمال مسيرته وإنجاز باقي المشروعات التي بدأها خلال مسيرة البناء والتنمية في حلم الجمهورية الجديدة.

وشدد حمدي مبارز، أحد أبناء الوادي الجديد، على أهمية دور المجتمع المدني في نشر الثقافة الانتخابية بهدف رفع مستوى الوعي عند المواطن وتثقيفه بحقوقه السياسية والواجبات المترتبة عليه تجاه الوطن، مؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل أداء الأخيرة لدورها التوعوي خلال الاستحقاقات الانتخابية

وأكد مبارز أنه جاء الوقت لرد الجميل للرئيس السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية وباني الجمهورية الجديدة على ما قام به من إنجازات حقيقية على الأراضي المصرية طالت هذه الإنجازات محافظة الوادي الجديد التي باتت مهمّشة لسنوات طويلة رغم أنها تقترب من نصف مساحة مصر وبها مقاومات استثمارية واقتصادية وزراعية هائلة بدأها الرئيس السيسي في 2015 بعد إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان بمركز الفرافرة وكانت البداية لبظء العمل والتطوير والاستثمار بجميع مناحي مراكز وقري ونجوع الوادي الجديد.

أهالي الوادي الجديد دعمهم الكامل لمبادرة الدستور صوتك لمصر الانتخابات الرئاسية مظهر حضاري يعبر عن حرية المواطن مسيرة البناء والتنمية الجمهورية الجديدة

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