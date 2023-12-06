الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يتابع استعدادات اتحاد الطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ناصر مندور رئيس جامعة
ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال الاجتماع

عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اتحاد طلاب الجامعة، وممثلي الأسر الطلابية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد مندور، أن اتحاد الطلاب والأسر الطلابية يقع عليهم مسئولية كبيرة في توجيه زملائهم، نحو المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا إلى أن مصر لم تشهد فترة صعبة في تاريخها مثل هذة الأيام، خاصة مع تزايد الضغوط والأحداث الملتهبة التي تحيط بالمنطقة، مما يستوجب أن نقف جميعا وقفة رجل واحد وأن يقوم كل منا بدوره.

دور اتحاد الطلاب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن دور أعضاء الاتحاد يتمثل في إقناع زملائهم بالمشاركة الإيجابية،  مع عدم التدخل في اختياراتهم، فحرية الرأي مكفولة ولكن المشاركة واجب وطني.

من جهته، أشار الدكتور محمد عبدالنعيم، إلى أنه سيتم تشكيل 3 لجان من اتحاد الطلاب، لجنة الاستعلام، لجنة المتطوعين، لجنة توجيه الطلاب إلى مقار لجانهم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم توفير حافلات لنقل الطلاب إلى مقار اللجان الانتخابية، وحافلات أخرى لتوجيه الطلاب المغتربين إلى مقر لجانهم داخل محافظة الإسماعيلية، موجهًا بأهمية أن يظهر الطلاب بالصورة التي تليق باسم جامعة قناة السويس.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم رئيس جامعة قناة السويس رئيس الجامعة

مواد متعلقة

صوتك لمصر.. جامعة الإسماعيلية الأهلية: 2000 طالب مغترب سيتم نقلهم لمقار لجان الانتخابات الرئاسية

جامعة القناة تكرم طالبة هندسة الفائزة في السباحة ببطولتي “لقاء الفتيات والشهيد الرفاعي”

صوتك لمصر.. رئيس جامعة قناة السويس: توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للجان الانتخابية

صوتك لمصر.. وكيل الشيوخ: المشاركة في الانتخابات يحدد ملامح مستقبل الأولاد والأحفاد

"زراعة القناة" تستضيف طلاب مدرسة المتفوقين "Stem"

صوتك لمصر.. تحديد لجنة انتخابية للمغتربين في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

"مياه القناة": إحلال وتجديد شبكات خطوط مياه قرية أم عزام بالإسماعيلية

اجتماع طارئ لعمداء كليات جامعة القناة لمناقشة آليات مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هلباوي الاعلام !

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية