رئيس جامعة القناة يتابع استعدادات اتحاد الطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اتحاد طلاب الجامعة، وممثلي الأسر الطلابية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد مندور، أن اتحاد الطلاب والأسر الطلابية يقع عليهم مسئولية كبيرة في توجيه زملائهم، نحو المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا إلى أن مصر لم تشهد فترة صعبة في تاريخها مثل هذة الأيام، خاصة مع تزايد الضغوط والأحداث الملتهبة التي تحيط بالمنطقة، مما يستوجب أن نقف جميعا وقفة رجل واحد وأن يقوم كل منا بدوره.

دور اتحاد الطلاب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن دور أعضاء الاتحاد يتمثل في إقناع زملائهم بالمشاركة الإيجابية، مع عدم التدخل في اختياراتهم، فحرية الرأي مكفولة ولكن المشاركة واجب وطني.

من جهته، أشار الدكتور محمد عبدالنعيم، إلى أنه سيتم تشكيل 3 لجان من اتحاد الطلاب، لجنة الاستعلام، لجنة المتطوعين، لجنة توجيه الطلاب إلى مقار لجانهم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم توفير حافلات لنقل الطلاب إلى مقار اللجان الانتخابية، وحافلات أخرى لتوجيه الطلاب المغتربين إلى مقر لجانهم داخل محافظة الإسماعيلية، موجهًا بأهمية أن يظهر الطلاب بالصورة التي تليق باسم جامعة قناة السويس.