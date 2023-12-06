رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات الصرف الصحي للتأكد من سلامة التشغيل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب في جولة مسائية، محطة مياه تونس ومحطة مياه الشيخ مكرم، ومحطة مياه باجا، ومحطة رفع صرف صحي تونس، ومحطة رفع صرف صحي الشيخ مكرم، بمركز سوهاج.

وشدد رئيس مياه سوهاج، على جميع العاملين بتلك المحطات، على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحي المعالجة.

بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.